Aleotti, Paletti e Covili al via per i campionati italiani su strada

Saranno ben tre i professionisti modenesi in gara domani a Firenze per la conquista della maglia di campione italiano su strada a Firenze: Aleotti, Covili e Paletti. E mentre gli allievi Edoardo Tassi ed Alessia Orsi hanno dominato in pista a Forli e a Maranello, saranno in gara i Giovanissimi nel Memorial Cassani Manfredini.

Il finalese Giovanni Aleotti, dopo aver concluso vittoriosamente il Giro di Slovenia, pur non avendo a disposizione il suo team riuscendo a sfruttare la sua ottima condizione può giustamente aspirare a conquistare la maglia tricolore, facendo in modo di controllare la corsa e sfruttando così le rivalità dei team più numerosi, come il VF Group Bardiani forte di ben 17 roster. Certamente diverso sarà il ruolo del pavullese Luca Covili, che ha recuperato dopo il malanno rimediato alla conclusione dello Slovenia e quello del ventenne Luca Paletti, che ha concluso il Giro d’Italia Giovani in crescendo: i due ciclisti avranno il compito di controllare la corsa sperando di poter ripetere il 2022, quando il team della famiglia Reverberi riuscì a centrare il primo gradino del podio. La corsa tricolore si concluderà a Sesto Fiorentino dopo aver percorso ben 228 km. con le fasci salienti che saranno trasmesse su Raisport. L’allievo Edoardo Tassi dopo il bel 7° posto al tricolore cronomen si è aggiudicato sul velodromo forlivese la finale dell’omnium e la Madison in coppia con il romagnolo Ghirelli. La carpigiana Alessia Orsi, dopo la bella vittoria su strada nel Trofeo Rosa a Bitonto (Ba), si è aggiudicata l’omnium al femminile.

L’unico appuntamento nel modenese domani è previsto a Maranello, dove saranno in gara i Giovanissimi nel Memorial Cassani Manfredini organizzato dalla Ciclistica Maranello, con il patrocinio dell’amministrazione maranellese. La manifestazione si svolgerà nelle vie dei piloti nel ricordo di Pasquale Cassani, unico maranellese vincitore della Mille Miglia in coppia con Luigi Villoresi nel 1951.

Andrea Giusti