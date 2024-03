Alessandra . Consolazione presenta il suo libro

Oggi alle 16.30, nella nuova struttura dell’ex cinema comunale Kinò Campus, in via Piave 3, la scrittrice e giornalista sancesarese Alessandra Consolazione presenterà il suo ultimo libro, dal titolo "Il gioco delle sette gatte", edito da Rossini. Tra l’altro, l’ambientazione del romanzo è proprio locale. Si tratta infatti di una storia in tre parti e tre tempi, dove i personaggi si incontrano e si scambiano nella spirale del gioco dell’oca. Sarà Edoardo, il "giocatore perfetto", a sciogliere il sortilegio, entrando in un gioco al seguito di sette gatte, tra magia, leggenda e realtà.