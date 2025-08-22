"Alessandra era una stella luminosa. Per lei lotto contro la violenza"

"Alessandra era un angelo bellissimo che è stato distrutto dal ‘mostro’. Quello che noi tutti in famiglia speriamo è di sentire, per la terza e definitiva volta, la parola ‘ergastolo’ per lui". Ha la voce rotta dall’emozione l’avvocato pavullese Sonia Bartolini, mentre parla della cugina Alessandra Matteuzzi, la 56enne massacrata il 23 agosto 2022 a Bologna dall’ex fidanzato Giovanni Padovani, oggi 29enne, con martellate, calci, pugni e pure colpi di panchina, sotto casa di lei in via dell’Arcoveggio. Domani ricorre il terzo anniversario del femminicidio di Alessandra, e tra meno di un mese, il 17 settembre, la famiglia sarà chiamata ad una dura prova.

Padovani è stato condannato all’ergastolo in primo e in secondo grado per omicidio aggravato da motivi abietti e futili, premeditazione e stalking. L’ultimo atto sarà appunto il 17 settembre, in Cassazione, e la famiglia Matteuzzi chiede con forza la conferma dell’ergastolo.

Sonia, dopo passati tre anni dalla morte di sua cugina. Che sentimenti prova?

"Era una stella luminosa, meravigliosa, coraggiosa, nonché la persona più generosa e altruista che io abbia mai conosciuto, tanto che lei e la sorella Stefania si sono dedicate completamente ad accudire i genitori ammalati. Ha dedicato gli ultimi anni a prendersi cura della mamma malata di Alzheimer (scomparsa a maggio 2024, ndr). Tutto questo l’ha resa fragile e vulnerabile di fronte al mostro che ce l’ha portata via per sempre". Intende che in altre condizioni non si sarebbe fatta avvicinare da lui?

"Certo. Alessandra era troppo intelligente e forte per non comprendere che razza di uomo si trovava davanti. Lui ha approfittato della sua fragilità".

In primo e in secondo grado Padovani è stato condannato all’ergastolo. Cosa pensa in vista dell’udienza in Cassazione?

"Il ricorso per Cassazione, ovviamente, era prevedibile da parte della difesa dell’assassino. I due punti sui quali verte il ricorso, ossia l’incompletezza della perizia e la mancata concessione delle attenuanti generiche, e in particolare la mancanza di premeditazione, a mio avviso sono completamente infondati nonchè strumentali. Padovani ha dimostrato in più occasioni di essere pienamente capace, di avere premeditato ogni cosa: quella dell’incapacità è l’unica ‘scusa’ che si può giocare la sua difesa".

Teme in una modifica della pena?

"Credo nei giudici che hanno lavorato sino a oggi e sono certa che l’ergastolo verrà confermato anche in Cassazione perché la ‘giustizia equilibrata’, per utilizzare un termine dell’avvocato di Padovani, è proprio l’ergastolo. Quell’orco è una persona che deve restare in carcere il più tempo possibile perché solo così non potrà commettere altri feroci delitti.

Dopo quello che è accaduto a mia cugina, il mio impegno a tutela delle donne vittime di violenza è a 360 gradi, sia come consigliera dell’Osservatorio Nazionale Diritto di Famiglia sezione di Modena, sia come volontaria dell’associazione Donne e Giustizia".

Maria Silvia Cabri