Alessandra Fantuzzi: "Se ci sono sintomi è sempre consigliabile fare un tampone"

Si sa, d’inverno ci si ammala più facilmente e, sia per quanto riguarda la stagionale, sia per il Covid, i casi sono in aumento. In tutta risposta l’Ausl di Modena sta incentivando l’adesione dei cittadini alle campagne vaccinali. A tal proposito, abbiamo chiesto un parere ad Alessandra Fantuzzi, dirigente medico del Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Modena.

Cosa avete messo in campo per aumentare l’adesione alle campagne vaccinali?

"Per incrementare l’adesione alle campagne vaccinali abbiamo lavorato su più fronti e in sinergia tra i diversi servizi dell’azienda. La priorità è aumentare l’offerta vaccinale, in primis con i medici di medicina generale, che continuano ad avere un ruolo chiave nella buona riuscita delle campagne, dato che riescono ad arrivare capillarmente alla popolazione, avendo un rapporto di fiducia con i propri assistiti e, successivamente, con le farmacie territoriali che offrono le vaccinazioni. Inoltre, come richiesto dalla Regione, i servizi vaccinali si sono organizzati per garantire l’accesso alla vaccinazione anti-Covid con giornate dedicate, ad accesso libero, per superare alcune criticità e venire incontro alla popolazione che richiede di essere vaccinata".

Parlando sia di influenza stagionale, sia di Covid, che copertura vaccinale c’è attualmente tra la popolazione?

"Possiamo dire che la campagna vaccinale antinfluenzale stia andando molto bene sia a livello regionale, sia nel territorio modenese con una copertura che si sta avvicinando ai buoni risultati dello scorso anno. La vaccinazione anti-Covid, invece, procede a rilento ed è necessario informare correttamente la popolazione, anche sana, della possibilità di vaccinarsi per proteggersi dal virus che sta circolando. È importante che tutti sappiano che la vaccinazione, ad oggi, viene offerta non solo alle categorie più a rischio per età o per patologia, ma anche a tutte le persone sane che ne fanno richiesta.

Quali sono i sintomi ai cui prestare particolare attenzione e che possono far scattare un sos?

"Come sempre, i sintomi principali sono stanchezza, mal di testa, tosse, naso che cola, dolori muscolari e febbre che può durare anche qualche giorno. In presenza di sintomi è consigliato fare un tampone antigenico o molecolare, esame ormai molto veloce ed eseguibile autonomamente, che serve per confermare o escludere l’infezione da Sars-cov-2. In caso di positività non si è più sottoposti a procedure di isolamento, ma si raccomanda di non uscire quando si è sintomatici, prestare attenzione alle norme igieniche, indossare la mascherina, evitare ambienti affollati ed evitare contatti con persone fragili, in particolare anziani, bambini, malati cronici e donne in gravidanza".

Gli attuali vaccini per il Covid rispondono positivamente alle varianti?

"I vaccini attualmente utilizzati dalla nostra azienda sono in linea con le indicazioni ministeriali e regionali e le evidenze consigliano la vaccinazione per proteggersi dalle varianti in circolazione. In particolare, la nuova formulazione del vaccino anti-Covid somministrata dai medici di medicina generale e durante le giornate dedicate in programma, offre di norma una copertura pari a 12 mesi. La somministrazione è raccomandata a distanza di 6 mesi dall’ultima dose ricevuta o dall’ultima infezione, a prescindere dal numero di eventi pregressi, cioè dosi ricevute o diagnosi di infezione".