Alessandra Necci (Gallerie Estensi): "Una mostra sui tesori degli egizi e un nuovo percorso sui duchi"

Saranno affascinanti "Riflessi d’Egitto", quelli che brilleranno dal prossimo mese al Palazzo dei Musei, in una mostra dedicata all’antica civiltà nata lungo il Nilo, con gli oggetti più preziosi che vennero collezionati dai duchi d’Este. "Non possiamo dimenticare che gli Estensi furono straordinari, voraci collezionisti, e tutto il patrimonio che ci hanno tramandato è frutto della loro inesauribile curiosità. A noi il compito di metterlo in luce", sottolinea Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi che anticipa al Carlino alcune importanti novità che sbocceranno nelle prossime settimane. Già durante il FestivalFilosofia, venerdì 13 alle 17.30, nel cortile di Palazzo Solmi, la professoressa Necci con Giovanni Carlo Federico Villa terrà una conversazione su "Il potere della seduzione", raccontando due figure fondamentali della casata estense: Isabella d’Este, simbolo di una seduzione intellettuale, e Lucrezia Borgia, emblema della donna di potere.

Professoressa Necci, come ha pensato le prossime iniziative delle Gallerie?

"Fin dall’avvio del mio mandato, ho detto che avrei voluto valorizzare il valore identitario di queste collezioni. Dopo i Savoia, gli Estensi sono stati la dinastia più longeva d’Italia e nelle raccolte estensi si avverte fortissimo questo senso d’identità che va tenuto come filo conduttore, nel rispetto del genius loci".

Come lo dipanerete?

"Stiamo lavorando al rinnovamento totale della prima sala della Galleria Estense. Prima ancora di trovarsi di fronte all’iconico busto di Francesco I, scolpito dal Bernini, i visitatori verranno subito introdotti alla storia degli Este, collegando figure, luoghi, oggetti: si sta pensando a un allestimento con grandi ritratti, pannelli e installazioni multimediali, per rendere sempre più visibile il nesso fra la committenza e le opere. Gli Este furono una dinastia local e global, come si usa dire oggi: furono legati al territorio ma ebbero forti legami con l’Europa. Non a caso, per esempio, una modenese divenne anche regina d’Inghilterra".

Quando realizzerete questo intervento?

"Confidiamo di essere pronti per la fine dell’anno o per le prime settimane del 2025. Sarà una grande novità, vedrete". Nel frattempo...

"A fine ottobre, nelle sale espositive al piano terra del Palazzo dei Musei, inaugureremo una mostra dedicata agli Egizi (a cura di Maria Chiara Montecchi) con alcuni bellissimi oggetti tratti dalle nostre collezioni, ma anche prestiti dal Museo Egizio di Torino che festeggia il uso bicentenario. Tutto è iniziato con un’accurata catalogazione di tutte le antichità egizie, circa 200 pezzi, di cui esporremo una selezione, fra cui amuleti, bronzetti e ushabti. Abbiamo voluto integrare il percorso anche con qualche digressione storica, come la campagna d’Egitto condotta da Napoleone, o la visita lungo il Nilo che l’ultimo duca Francesco V fece nel 1864, dopo aver lasciato Modena: all’Archivio di Stato se ne conserva il diario di viaggio. Ho inserito anche alcuni elementi pop e sguardi verso altri ‘mondi’, come l’Egitto nell’opera (proprio in ottobre al teatro Comunale andrà in scena il ‘Mosè in Egitto’) o nei fumetti, con Cleopatra e Asterix".

E in futuro?

"Un passaggio importante sarà l’ampliamento degli spazi della Galleria nell’ex Ospedale Estense. Il cantiere sta procedendo: pensiamo che gli ambienti saranno pronti verso la metà del prossimo anno, poi dovranno essere allestiti. E potremo così trasferirvi alcuni dei bellissimi materiali che oggi si trovano nei depositi di Palazzo Coccapani. Per offrire ancor più bellezza".