Alessandro Cambiati muore nell’incidente, a 67 anni, in sella alla sua bicicletta

Serramazzoni (Modena), 23 giugno 2025 – Grave incidente ieri sera in località San Dalmazio a Serramazzoni. Poco prima delle 20, in prossimità di un incrocio, un ciclista è morto dopo lo schianto con un'auto Suzuki che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia.

La vittima è Alessandro Cambiati, 67 anni, ex medico. Sul posto il 118 ma, purtroppo, non c'era più nulla da fare.

I rilievi, per chiarire la dinamica dello scontro, sono stati affidati ai carabinieri. E' la seconda vittima in pochi giorni in Appennino dopo la morte di Giuliano Bosi, campione di ruzzolone, vittima di uno schianto in auto sulla Pedemontana a Spilamberto.