Omicidio Alessandro Gozzoli, sì all’estradizione dell’indagato dalla Romania

Modena, 11 maggioi 2023 – Sì all’estradizione in Italia del 20enne rumeno ritenuto essere il possibile omicida di Alessandro Gozzoli, 41enne originario di Bazzano, in provincia di Bologna, trovato morto lo scorso marzo nella sua casa di Casinalbo, legato a letto.

Alessandro Gozzoli trovato morto a Casinalbo

L’indagato (contro di lui anche le ipotesi di rapina e indebito utilizzo di carta di credito) è fermato in Romania, dove nei giorni scorsi si è svolta l’udienza per l’estradizione chiesta dall’Italia: entro un mese il 20enne sarà così estradato in Italia e portato in carcere in attesa dello sviluppo delle indagini che lo riguardano.

Come noto, risulta essere attualmente indagato anche un secondo giovane, originario sempre della Romania, che però al momento è irreperibile avendo fatto perdere le proprie tracce.