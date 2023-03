Alessandro Gozzoli, il ricordo di amici e colleghi: "Studiava e lavorava molto. Non aveva cattive compagnie"

Modena, 12 marzo 2023 – Perché ma, soprattutto, chi è stato? Sono le domande che rimbombano nella testa dei tantissimi amici di Alessandro Gozzoli, increduli e ancora sotto choc per la tragica morte del 41enne. Alle 19 di giovedì sera la vittima ha risposto ad un amico, per questioni lavorative ed era apparso gioioso e sereno come sempre. Ma cosa è successo dopo? Chi è entrato nell’abitazione del consulente del lavoro, a Casinalbo? Non c’erano segni di effrazione e la porta era stata chiusa senza alcun giro di chiave: Alessandro, spiegano gli amici, temeva l’intrusione da parte di ladri e assicurava la porta con più mandate. Ancora sotto choc anche la titolare dell’agenzia del lavoro per cui il giovane lavorava, Liviana Minelli che insieme alla sorella della vittima, nel primo pomeriggio di venerdì, ha fatto la tragica scoperta. "L’appartamento di Alessandro è piccolo e ho subito notato come fosse sottosopra: cassetti aperti, vestiti a terra, un caos. Lui quando andava a letto chiudeva con tre, quattro mandate perchè aveva il terrore dei ladri ma la porta era chiusa senza alcun giro di chiave. Chi era Alessandro? Un grande lavoratore. Abbiamo lavorato insieme fino a giovedì a mezzogiorno; io non mi...