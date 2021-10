Sassuolo, 8 ottobre 2021 - Una raffica di segnalazioni concentrate in pochi giorni che arrivano da Padova riaccende la speranza di ritrovare Alessandro Venturelli, il 21enne scomparso da Sassuolo il 5 dicembre scorso dopo essere fuggito da casa sotto gli occhi dei genitori. La procura di Modena ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. La mamma del ragazzo, Roberta Carassai, si è precipitata mercoledì nella città veneta dove in queste ore sta cercando riscontri ai racconti di un programma Rai.

"Lo abbiamo visto in diverse circostanze – raccontano alcuni ragazzi che frequentano la stazione di notte - era assieme ad altri due giovani. Aveva un tatuaggio sul braccio e due orecchini", particolari che coincidono. In un altro episodio una donna origine emiliane, riferisce che Alessandro l’avrebbe aiutata a fare uno alle casse automatiche in zona stazione: "Ho riconosciuto l’accento sassolese. L’ho ringraziato chiedendo se volesse un panino, mi ha detto di no». E una donna giura di averlo visto mercoledì pomeriggio in una frazione di Padova. «Era assieme ad altre persone più grandi, sui 60 anni, appariva frastornato".

Signora Roberta Carassai, lei sta quasi facendo la detectiveper trovare sua figlio. Ora è a Padova dove gira con le foto di Alessandro e chiede informazioni e riscontri. Lei ci crede?

"Ci voglio sperare. Le segnalazioni in questi mesi sono tante. Sono venuta qui a Padova per capire se si tratti effettivamente di lui o di un sosia. In questo caso ritengo la testimonianza delle due donne molto credibile, quella dei ragazzi un po’ meno".

Perché?

"Mi sembra molto improbabile che Alessandro possa fare una vita randagia, frequentare gli ambienti dei tossicodipendenti lui che è così attento a certi aspetti, all’immagine: si faceva a volte due docce al giorno, la pulizia dei denti ogni sei mesi, si lavava i denti subito dopo ogni pasto. Al cospetto di una vita così squallida, lui che prima di fuggire aspirava a migliorarsi, a crescere, avrebbe sicuramente fatto un passo indietro. Fatico a immaginarlo per strada".

Come procedono le indagini delle forze dell’ordine?

"La squadra mobile di Modena si è messa in contatto con la squadra mobile di Padova. So che stanno vagliando le immagini delle telecamere nelle zone indicate, anche se io non posso vederle. Tutti gli avvistamenti avvenuti in questi mesi sono stati rigorosamente verificati, per loro non ci sono novità".

Da cosa origina improvvisamente l’attenzione su Padova?

"Per provare davvero ogni strada mi sono rivolta alla sensitiva Rosemary, che mi riferisce di vederlo vivo e di vederlo in questa zona. Da qui abbiamo cominciato a prendere seriamente in considerazione gli avvistamenti in Veneto".

Signora, lei è convinta che Alessandro possa essere stato manipolato o costretto all’allontanamento da qualcuno, ma se lo fosse non sarebbe libero di girare per strada.

"A una mente plagiata le si può far dire o fare di tutto, non occorre la coercizione fisica. Nessuno può escludere che qualcuno lo costringa in qualche modo a rimanere lontano dalla sua famiglia".