Alessandro Venturelli scomparso da 27 mesi da Sassuolo: il nuovo identikit di come sarebbe oggi

Alessandro Venturelli: com'era ieri e com'è oggi

Sassuolo (Modena), 19 marzo 2023 – Ecco come potrebbe essere Alessandro Venturelli se in questi lunghi 27 mesi avesse vissuto per strada, da senzatetto. Lo racconta un’immagine rielaborata dall’esperto informatico Salvatore Filograno per la famiglia del giovane scomparso da Sassuolo a 21 anni il 5 dicembre del 2020.

La madre del ragazzo, che non ha mai perso le speranze di trovare il figlio, si è rivolta al professionista per avere un’immagine del ragazzo che possa avvicinarsi il più possibile a come potrebbe essere oggi.

Alessandro, lo ricordiamo, era scomparso nel nulla dopo aver tenuto una serie di comportamenti strani. La scomparsa era stata classificata come allontanamento volontario ma poi la Procura aveva aperto un’inchiesta per sequestro di persona, al fine di poter fare indagini più specifiche.

Dagli accertamenti informatici era emerso come il giovane avesse fatto ricerche on line su "come sparire” e altre sulla città di Amsterdam: è da qui che sarebbero arrivare alcune segnalazioni di avvistamento, tanto che la madre era andata di persona in Olanda a cercare il figlio. L’ipotesi è che viva da vagabondo in Europa.