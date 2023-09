Alessandro Zizza (ABK):: "Lastre effetto marmo con la tecnologia 3D"

Cersaie si è appena concluso con una grande affluenza di pubblico internazionale negli spazi di ABK Group. "Fra i prodotti che hanno ottenuto maggiore riscontro – spiega Alessandro Zizza, General Manager – troviamo le nuove proposte su grande lastra a vena passante presentate dai brand ABKStone, Gardenia Slabs e Materia". Frutto di importanti investimenti in ricerca e sviluppo, la tecnologia Fullvein3D permette di ricreare graficamente, in perfetta continuità, le venature delle superfici lapidee anche all’interno dello spessore. "Proprio come nel materiale naturale – continua Zizza – per una riproduzione ceramica del marmo ancora più realistica".

Fullvein3D si basa sulla stesura controllata delle materie prime e permette di ottenere lastre che coniugano la perfezione dell’effetto visivo a caratteristiche tecniche di inassorbenza, resistenza e ingelività per realizzare arredi e piani lavoro per bagni e cucine.