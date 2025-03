Alex Bonucchi folgorato in trasferta: spiragli da un super testimone

Nonantola (Modena), 31 marzo 2025 – Nuovi spiragli di verità a quattro anni dalla tragedia di Alex Bonucchi, 25enne di Nonantola trovato morto folgorato durante una trasferta di lavoro in un hotel in Algeria. Resta un alone di mistero su quanto accaduto quel gennaio 2021 al giovane dipendente della Sacmi, con sede a Imola; ora, però, potrebbero esserci nuovi importanti elementi grazie a un testimone che si è fatto avanti sull’onda del clamore mediatico sollevato dalla vicenda. Una persona nei giorni scorsi è, infatti, arrivata a Roma dagli Stati Uniti per parlare di persona con il criminologo ingaggiato dalla famiglia, Michel Emi Maritato. L’uomo sarebbe stato presente all’epoca dei fatti nell’hotel dove alloggiava Bonucchi e avrebbe riferito circostanze importanti su quanto accadde quella tragica giornata. Si tratta per il momento di un racconto consegnato soltanto al consulente della famiglia Bonucchi e sul quale il riserbo è massimo. Ma c’è fiducia: Maritato ritiene questa persona affidabile.

Non si può ancora parlare di svolta ma di certo è un passo avanti nella ricerca della verità. La giustizia algerina ha archiviato la vicenda sostenendo che il giovane sia morto a causa di un malore e non per il passaggio di corrente elettrica (certificato però dall’autopsia) che sarebbe stata, secondo le indagini in loco, di lieve entità e ha ritenuto non responsabili i dirigenti dell’hotel. Resta poi da chiarire se il giovane, visti i lividi sul volto, avesse avuto una colluttazione prima della tragedia in piscina. Del caso è stato informato il ministro degli esteri Antonio Tajani che ha assicurato sostegno alla famiglia di Bonucchi.