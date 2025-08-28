"Alex, passione per basket, rock e moto"

Alex era un ragazzo d’oro. Gran lavoratore, umile e semplice. Fuori dal lavoro coltivava la sua passione per il basket, la moto e la musica Rock. Quello che è successo ha sconvolto i suoi genitori, ai quali era legatissimo, e tutti noi, suoi amici più stretti. Parla un ex compagno di scuola di Alex Borriero (nella foto), il 21enne di Bazzano morto nel pomeriggio di lunedì scorso a seguito di un incidente avvenuto poco dopo le 17 nella frazione di Brodano a Vignola.

Il ragazzo, figlio unico, dipendente della Rcm, azienda metalmeccanica di Monteveglio, in sella alla sua Yamaha stava percorrendo la via in direzione di Spilamberto quando, per cause che sono al vaglio della Polizia locale Terre dei castelli, si è schiantato contro un furgone guidato da un cinquantenne italiano, che andava in direzione opposta. L’uomo alla guida del furgone di spedizioni, sotto choc per quanto accaduto, è risultato negativo all’alcol test, ma proseguono gli accertamenti degli inquirenti per arrivare a definire, anche col concorso dei testimoni, l’esatta dinamica di un fatto che ha sconvolto la comunità locale di Valsamoggia, dove lo sfortunato centauro abitava e lavorava.

Un dolore del quale si è fatta interprete la sindaca Milena Zanna che ha ammesso di essere rimasta "senza parole: non si possono trovare espressioni adeguate per descrivere quello che è successo e per manifestare ai genitori tutto l’affetto e la prossimità che la comunità locale prova di fronte a questo lutto".