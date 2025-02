Alfarano e Manfredini ad ’Art City’. Le opere sul ’Tavolo delle trattative’

Due artisti modenesi sono stati invitati a collocare loro opere sul ‘Tavolo delle trattative’, installazione ideata e realizzata da Alessandro Bergonzoni, che è stata esposta a Palazzo Pepoli, a Bologna, in occasione di Art City. Gli artisti sono Daniela Alfarano, autrice dell’opera simbolo dell’ultima edizione del festival della fiaba, e Giovanni Manfredini. Essi hanno contribuito a rendere ’Il tavolo delle trattative’ opera viva, fulcro di convergenza e dialogo, per promuovere un confronto sulla pace e sulla necessità dei ’trattare’ temi cruciali, quali la pace e la risoluzione dei conflitti.

’Fragile’ è il titolo dell’opera di Daniela Alfarano, a significare e descrivere un’umanità, tutta, consapevole o inconsapevole di una condizione in cui gli estremi si toccano e osservano. "Essere primi o ultimi – afferma l’artista – è solo una questione di prospettiva e di amore". Giovanni Manfredini ha così commentato la sua ‘Scultura sorda e muta’: "Quando ti viene tolta ogni cosa. Quando non esiste niente altro che la Fede. Mani che prima non possedevi invocano giustizia e redenzione".

c.b.