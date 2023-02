Alfieri della Repubblica, premiata anche la 19enne Giulia Rossi di Modena

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella

Modena, 4 febbraio 2023 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 30 attestati d'onore di Alfiere della Repubblica. La solidarietà per la pace è il tema prevalente che

ha ispirato nel 2022 la scelta dei giovani Alfieri. Tra l’oro c’è una modenese, la 19enne Giulia Rossi, volontaria della Croce Blu di Modena.

Ecco la motivazione con la quale è stata nominata Alfiere: «Per l'energia e l'entusiasmo con cui presta la sua opera di volontaria. La solidarietà e l'impegno dimostrati nonostante la giovane età sono l'esempio di come ciascuno di noi può contribuire a migliorare la vita della comunità. Giulia sin dalle prime fasi della pandemia ha deciso di impegnarsi per aiutare gli altri e lo ha fatto diventando una volontaria della Croce Blu di Modena, prestando il proprio servizio principalmente in un hub vaccinale. Organizzandosi senza togliere tempo allo studio, ha impiegato il proprio tempo libero nell'accoglienza degli utenti, aiutando soprattutto anziani e stranieri nella corretta compilazione dei moduli. La sua generosità e il suo senso civico l'hanno portata a offrirsi per coprire turni di servizio anche in occasione delle festività natalizie, riuscendo, così, ad assicurare la piena funzionalità del centro vaccini. Grazie alla passione e all'entusiasmo che contraddistinguono il suo operato, è diventata un punto di riferimento per operatori e cittadini-utenti».