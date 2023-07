Alice, auto al setaccio Trovata una scheda del telefonino, sangue e resti ossei

di Valentina Reggiani

E’ presto per dire se la giovane mamma Alice Neri sia morta pugnalata al cuore: sarà una tac a studiare i resti della vittima e a fornire risposte certe. Ma ieri, a distanza di oltre 8 mesi dall’omicidio della 32enne, la sua Ford Fiesta, data alle fiamme ‘ha restituito’ nuovi e pare fondamentali spunti di indagine. All’interno, infatti, sono stati trovati probabili frammenti ossei ma anche reperti che conterrebbero tracce di sangue. Non solo: è spuntata una scheda elettronica che potrebbe essere quella del cellulare della vittima, con tanto di supporto per la sim. Scheda forse utile per recuperare parte della memoria e che è stata sequestrata su richiesta della difesa. Nel bagagliaio, poi, sono stati prelevati singolarmente altri e numerosi reperti, tra cui quello che sembra essere a tutti gli effetti un ulteriore frammento osseo. La procura, infatti, ha disposto con urgenza nuovi accertamenti sulla Ford Fiesta di Alice Neri e le perquisizioni ieri, durate oltre tre ore, sono state effettuate dai carabinieri alla presenza dei consulenti nominati dalla procura e dalle parti.

L’obiettivo era proprio quello di verificare se vi fossero ancora residui dei resti ossei della vittima o comunque altre cose che potessero risultare fondamentali alle indagini. Accertamenti resi necessari anche a fronte dei primi riscontri medico legali relativi alle analisi svolte da Cristina Cattaneo, che lunedì ha incontrato tutti i consulenti. Sulle ossa della vittima sono state infatti individuate alcune ‘scheggiature’: quattro, una nella falange della mano e una sulla parte vertebrale. Quindi nella schiena. Inoltre è stata riscontrata una lesione nel ventricolo ed una al coccige. Lesioni compatibili con l’utilizzo di un’arma bianca e ora i reperti dovranno essere sottoposti ad accertamenti irripetibili attraverso una ‘micro tac’ per capire se quelle ‘scheggiature’ possano davvero essere state legate a fendenti.

"Le notizie sull’utilizzo di un coltello come arma usata per uccidere Alice sono prive di fondamento – afferma Roberto Ghini, avvocato di Mohamed Gaaloul – Il consulente ha rilevato 4 possibili segni che meritano di essere studiati per comprendere se siano stati prodotti dall’incendio, dalla movimentazione del corpo o al limite di un’arma. Qualora fosse stata utilizzata però un’arma bianca, ci si chiede come avrebbe potuto farlo il mio assistito che non era in possesso di alcun coltello, come confermato dai testimoni? Dalle telecamere poi era apparso privo di macchie di sangue e se i colpi fossero stati inferti con violenza, tutti sanno che il sangue arterioso zampilla a distanza. Inoltre l’attività sulla vettura andava fatta a novembre del 2022".

"Gli ultimi accertamenti compiuti in modo approfondito da parte della dottoressa Cattaneo e dal nostro consulente hanno messo la parola fine all’idea che Alice fosse morta per overdose – commenta invece l’avvocato della famiglia della vittima, Cosimo Zaccaria - sicuramente è morta per più pugnalate inferte con una violenza inaudita. Alcune ipotesi che stanno oggi veleggiando – ovvero che se è stata colpita da un’arma bianca, allora si sarebbero dovute trovare tracce di sangue sul borsello del signor Gaaloul – sono prive di fondamento. Il più delle volte il sangue cola sulla vittima lentamente". Antonio Ingroia, avvocato di Nicholas Negrini, marito della vittima sottolinea che: "Se è vero che quel circuito trovato sull’auto è riferibile al cellulare della vittima, significa che siamo di fronte ad una indagine incompiuta, che merita ulteriori approfondimenti. Inoltre sembrerebbe sia stato usato un coltello per uccidere la vittima: questo depone per un omicidio premeditato: il caso non può essere definito chiuso". A trovare invece ieri sull’auto la porta slot di una scheda sim è stata la criminalista Katia Sartori: ‘Era vicino verosimilmente a dove c’era la borsa di Alice Neri, sui sedili posteriori. Sono stati repertati anche pezzettini di vetro in cui emergono tracce rosse: è il caso di approfondire ancora’.