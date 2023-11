Alice Galante eletta ’Miss Sorriso’

Non ce l’ha fatta Alice Galante, ma una ‘fascia’, dalla finalissima dell’84ma edizione di ‘Miss Italia’ andata in scena nel fine settimana a Salsomaggiore Terme e presentata da Jo Squillo, la 21enne sassolese l’ha comunque portata a casa. Si tratta, nel dettaglio, di quella di ‘Miss Sorriso’, riconosciuta ad Alice dalla giuria presieduta da Vittorio Sgarbi. Studentessa di Scienze Giuridiche, la giovane sassolese si era qualificata alla finalissima come ‘Miss Eleganza Emilia Romagna’.