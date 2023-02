Alice, il giudice: "Mohamed resta in carcere"

di Valentina Reggiani

Mohamed Gaaloul, principale sospettato dell’omicidio della giovane mamma di Ravarino Alice Neri, resta in carcere.

A deciderlo il tribunale del Riesame che ieri si è pronunciato sulla richiesta di scarcerazione dello straniero, avanzata dalla difesa del 29enne.

Le motivazioni legate alla decisione di confermare la misura della custodia cautelare in carcere per l’indagato si sapranno tra 45 giorni. Intanto si attende l’incidente probatorio, chiesto dalla procura e fissato per il prossimo 15 febbraio alle 11.30. In quella data saranno sentiti tre cittadini tunisini che sarebbero a conoscenza di alcuni elementi utili alle indagini.

L’avvocato dell’ indagato, il legale Roberto Ghini, nell’auspicare che le indagini proseguano ad ampio spettro, senza tralasciare ipotesi alternative afferma: "Prendo atto della decisione dei giudici ma non sposta di molto le nostre convinzioni. Sono interessato a conoscere le argomentazioni del riesame su due punti: cosa abbia provocato la morte di Alice Neri, che non è noto e per quali ragioni il mio assistito avrebbe ucciso Alice Neri, non essendoci un solo elemento per poter immaginare un movente, una causa, un motivo di un fatto che viene ricostruito dal Tribunale della libertà. In relazione al rogo della vettura occorre chiedersi che finalità può avere avuto: molteplici e non necessariamente quelle di voler occultare le tracce di quel reato. Un tradimento? Una morta dovuta a ragioni diverse?".

Ieri il legale ha fatto visita al proprio assistito in carcere. "Gli ho spiegato che è una decisione provvisoria e sa che sarà una battaglia lunga. E’ sereno perché sa di non aver commesso quel delitto ed è dispiaciuto ma non disperato. Continua a non comprendere come possano accusarlo di una cosa che non ha commesso. Gli ho spiegato che è un procedimento indiziario – continua Ghini – e che faremo di tutto per recuperare quanto prima ulteriori elementi. Da parte nostra non c’è alcun timore verso la verità: auspichiamo si arrivi il prima possibile alla verità storica di questa vicenda".

Secondo il legale che rappresenta la famiglia della vittima, l’avvocato Cosimo Zaccaria, la decisione del Riesame rappresenta un risultato importante. "Un risultato che è arrivato in una situazione certamente complessa. Rileva il dato di fatto processuale: non solo due pubblici ministeri e un giudice di Modena, ma anche tre giudici del Tribunale della libertà di Bologna hanno riconosciuto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Confidiamo nella giustizia e sempre nel rispetto della povera Alice".

Nei giorni scorsi i parenti di Mohamed Gaaloul, la sorella ed il cognato, così come la giovane moglie hanno più volte ribadito la loro convinzione circa l’innocenza del 29enne.