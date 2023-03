Alice, indaga Garofano "Sulla scena del delitto per cercare nuove strade"

Indagini parallele. Sono quelle partite ieri proprio dal luogo in cui la giovane mamma di Ravarino, Alice Neri è stata barbaramente uccisa nella notte tra il 17 e il 18 novembre. L’ ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano, nominato quale consulente dal marito della vittima, Nicholas Negrini, dopo un incontro nell’abitazione di Rami di Ravarino si è recato infatti in mattinata proprio nelle campagne di Fossa di Concordia dove è stata rinvenuta l’auto carbonizzata della vittima. Il generale ha repertato due mozziconi di sigaretta e, insieme a Katia Sartori, esperta in scienze forensi, nominata come secondo consulente da Negrini, ha effettuato un lungo sopralluogo nella zona.

"Il signor Negrini ha chiesto il mio aiuto e spero di poter dare il mio contributo affinchè quest’uomo possa avere risposte. Non è solo un omicidio ma il perchè di questo omicidio che dobbiamo capire. Parliamo di una vicenda complessa: per quanto mi riguarda, per la mia competenza sarà importante dall’incidente probatorio in poi, fissato per venerdì. Tutto ciò che è stato repertato su quella scena sarà analizzato e su quegli accertamenti confidiamo molto. Insieme alla dottoressa Sartori stiamo studiando tutte le intercettazioni, i video e tutto ciò che fa parte delle indagini. E’ evidente che dobbiamo studiare la vita, anche la più segreta di Alice nel rispetto totale della sua situazione particolare. Occorre andarci sempre sulla scena di un evento drammatico come questo: è una presa di contatto con la scena e voglio vedere anche tutti i percorsi che sono stati diffusi. Il nostro approccio è totalmente collaborativo nei confronti della procura che ringraziamo - conclude Garofano -: ci ha dato una grande disponibilità sugli atti e crediamo in questa collaborazione. Non escludiamo possano emergere altri scenari". "Abbiamo bisogno di approfondire – ha affermato il marito della vittima, Nicholas Negrini – mi fido della professionalità di Garofano. Allo stato attuale è difficile farsi un’idea precisa: c’è ancora tanto da esplorare e per questo ho deciso di avvalermi di questi consulenti".

Sartori ha sottolineato che "il principale sospettato resta Gaaloul, ma stiamo lavorando per scandagliare a 360 gradi tutta la vita, soprattutto negli ultimi mesi, della povera Alice". Venerdì è in programma l’incidente probatorio su ben tredici reperti, tra cui i pantaloni del principale sospettato del delitto, Mohamed Gaaloul. Sarà fondamentale infatti stabilire se l’indumento trovato nell’appartamento del tunisino sia effettivamente lo stesso indossato dal giovane la notte dell’omicidio, e se, in tal caso, siano presenti sui tessuti tracce d’olio. Quell’olio che sarebbe stato usato per incendiare l’auto.