Alice, mistero sempre più fitto Versi poetici per il terzo uomo E nuovi indizi dal luogo del rogo

di Valentina Reggiani ‘Ma tu chi sei, che avanzando nel buio della notte, inciampi nei miei più segreti pensieri?’ Una lettera scritta a mano, che riportava una citazione da ’Romeo e Giulietta’ di William Shakespeare e una catenina con una piuma nera. Sarebbe questo l’ultimo appassionato messaggio scritto dalla giovane mamma Alice Neri, brutalmente uccisa la notte del 17 novembre a Concordia e dedicato a quello che tutti indicano come ’il terzo uomo’. Una frase importante, intima, profonda dedicata a quel collega di lavoro – che mai è stato iscritto nel registro degli indagati – che aveva postato su Facebook una citazione biblica poi cancellata che – secondo una fonte degli inquirenti – era stata pubblicata proprio il giorno in cui la giovane mamma è stata trovata morta nel baule dell’auto data alle fiamme. Nell’armadietto della vittima i carabinieri avevano trovato anche numerose lettere d’amore, scritte di proprio pugno dall’uomo in questione. Ma – sul rapporto che lo avrebbe legato alla vittima – emergono elementi ancora più significativi. Infatti il giorno del delitto, ovvero la mattina del 17 novembre il collega sarebbe uscito prestissimo di casa così come la vittima: non si esclude che i due si siano incontrati. Non solo:...