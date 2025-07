Alice Neri, sabato i funerali nella chiesa di Ravarino

Modena, 1 luglio 2025 – A quasi tre anni dal delitto, i familiari di Alice Neri potranno finalmente dare degna sepoltura alla giovane mamma. L’ultimo saluto ad Alice è previsto infatti per sabato mattina nella chiesa di Ravarino nell’ambito di una cerimonia in forma privata. Il nulla osta alla liberazione della salma era avvenuta alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale: la presidente della corte d’Assise, Ester Russo, aveva comunicato in aula il dissequestro dei resti della giovane mamma, con conseguente restituzione della salma ai familiari.

Resti rimasti per lungo tempo in medicina legale, a Milano dove erano stati analizzati e dove era emerso come la donna fosse stata barbaramente uccisa a coltellate. “C’è grande commozione da parte dei nostri assistiti, la mamma e il fratello di Alice Neri nell’apprendere che la salma di Alice potrà finalmente tornare ai propri cari”, avevano affermato in quella circostanza gli avvocati di parte civile Cosimo Zaccaria e Marco Pellegrini.

Intanto il processo va avanti: la procura, ovvero i pm titolari del fascicolo Amara e Natalini hanno chiesto trent’anni per l’imputato, Mohamed Gaaloul mentre la difesa, l’avvocato Roberto Ghini ha chiesto l’assoluzione per il proprio assistito. La sentenza è prevista per mercoledì 23 luglio. Alice Neri fu ammazzata con sette fendenti, uno dei quali raggiunse il cuore la notte tra il 17 e il 18 novembre del 2022 nelle campagne di Concordia. L’assassino bruciò poi il suo corpo all’interno dell’auto trovata posteggiata tra i due laghetti di Fossa. Ora i familiari potranno darle degna sepoltura.