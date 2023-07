Alice Neri, cosa è stato trovato nel borsello di Gaaloul

Modena, 7 luglio 2023 – Non si ferma la guerra di perizie in tribunale a Modena per far luce sul terribile omicidio della giovane mamma di Ravarino Alice Neri, barbaramente uccisa nelle campagne di Fossa di Concordia lo scorso novembre.

Nel primo pomeriggio si è chiuso l’incidente probatorio in cui i diversi periti hanno reso noti gli esiti degli accertamenti effettuati sui reperti analizzati.

Parliamo di indagini tecniche sul dna e sulle tracce chimiche. Presenti in aula i legali delle parti, il principale sospettato Mohamed Gaaloul e i due indagati per i quali la procura ha chiesto l’archiviazione, ovvero il marito della vittima Nicholas Negrini ed il collega Marco Cuccui.

"Oggi abbiamo completato la parte chimica - sottolinea il consulente, generale Luciano Garofano - sulle tracce del borsello che è stato sequestrato all’indagato ci sono tracce di olio minerale. Il perito ha potuto dimostrare che nei reperti che erano stati campionati sono stati riscontrati sia benzina sia olio minerale".

“La bilancia inizia a pendere - ha affermato l’avvocato Cosimo Zaccaria, difensore della famiglia Neri - una traccia di olio esausto, lo stesso contenuto nella tanica, è stata trovata nella parte interna del borsello di Gaaloul”.

L’avvocato dell’indagato, Roberto Ghini sottolinea che: “sulla spallina del reggiseno della vittima è emersa una traccia di Dna sicuramente da interpretare. È una traccia mista che contiene anche il dna di Alice Neri: capire se ci sono elementi per individuare o escludere un secondo soggetto e’ importante. Inoltre come sia stato dato fuoco a quella vettura non lo sa nessuno".

Non si esclude quindi che i legali della difesa chiederanno ora ulteriori accertamenti.