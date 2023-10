Alice Neri, giallo sull’alibi del terzo uomo

Modena, 29 ottobre 2023 – “Mohamed avrebbe voluto parlare ma ha seguito il mio consiglio: le regole del giusto processo prevedono parità delle armi e io avrei dovuto fare un interrogatorio sulla base di atti che non avevo potuto nemmeno visionare. Ho invitato i pm a posticipare l’interrogatorio di una decina di giorni, il tempo necessario a esaminare almeno gli atti essenziali". Si è avvalso della facoltà di non rispondere ieri alle 14 in carcere Mohamed Gaaloul, l’unico indagato per l’omicidio di Alice Neri. All’interrogatorio erano presenti i pm titolari del fascicolo, Claudia Natalini e Giuseppe Amara: la procura aveva chiesto l’interrogatorio del tunisino ma, appunto, la difesa, nella persona dell’avvocato Roberto Ghini ha suggerito all’indagato il ‘silenzio’ al fine di poter esaminare la documentazione.

Alice Neri, rimangono ancora misteri sulla sua morte

"Solo sette giorni fa ci sono stati consegnati gli atti, parliamo di oltre 7000 pagine e 27 tera di copie informatiche – afferma Ghini – ho chiesto un breve rinvio per consentirci di esaminare questa documentazione. La procura ha ritenuto di non concedere questo breve termine e ci ha fissato l’interrogatorio con un preavviso di sole 24 ore. Ho consigliato a Mohamed di non rispondere e ho illustrato le ragioni che mi portano a ritenere l’interrogatorio nullo ma il mio assistito mi ha ribadito con forza la sua totale estraneità a questi fatti: non ha ucciso Alice Neri e spera fortemente che il responsabile sia individuato. Ma occorre una rilettura degli atti senza pregiudizi".

L’avvocato Antonio Ingroia, che rappresenta il marito della vittima afferma: "Abbiamo ulteriori conferme del fatto che l’arma del delitto sia un coltello di grandi dimensioni e se così è si conferma l’ipotesi dell’omicidio premeditato. C’è poi un altro aspetto: la continua ricerca ossessiva, da parte della signora Neri sulla rete relativa ai sintomi della gravidanza, il test per gravidanza effettuato, come conferma il marito, qualche tempo prima ci porta a pensare che la vittima avesse questo sospetto, come confidò ad un’amica. Anche questo c’entra con il movente? Non possiamo darlo per scontato ma non possiamo certo escluderlo".

L’avvocato della famiglia della vittima, Cosimo Zaccaria sottolinea: "Prendiamo atto del deposito di una memoria da parte della difesa di Negrini, notizia appresa dai media. Ci riserviamo una lettura, anche se – da quanto appreso da trasmissioni televisive – non risulta esservi nulla di nuovo. Risulta destituita di ogni fondamento scientifico, biologico, anatomico, la notizia sulla presunta gravidanza di Alice. Si tratta dell’ennesima suggestione che infanga la memoria della ragazza che non può replicare a simile informazioni". Ancora una volta, nelle ultime ore è emersa la figura del terzo uomo e collega della vittima che mai – lo ribadiamo – è stato iscritto nel registro degli indagati. La criminalista Katia Sartori spiega come vi siano alcune circostanze che farebbero ‘crollare’ il suo alibi. "Dall’analisi del suo cellulare sono ad esempio emersi dati molto importanti: il suo cellulare alle ore 05:04 si collega alla rete wi-fi di casa. Dettaglio che in un primo momento delle indagini lo collocava giustamente presso la propria abitazione. Ci siamo accorti però, che lo stesso dispositivo, in realtà resterà collegato costantemente al wi-fi, anche nelle ore successive, mentre lui si trova a lavoro. È quindi piuttosto inverosimile che il cellulare resti collegato alla stessa rete wi-fi, anche durante gli spostamenti stradali in aperta campagna. A meno che, come abbiamo ipotizzato, non si abbiano in uso più dispositivi. La cronologia di Google Maps ha sempre mostrato che il terzo uomo era partito da casa alle 5:27. In realtà, ci sono per lo stesso orario due collocazioni geografiche differenti: una lo colloca intorno alle 5:30 a qualche centinaio di metri dalla propria abitazione e l’altra, alle 5:27 già presso la stazione di servizio Tamoil di Cavezzo che non ha telecamere. Quindi o la geolocalizzazione è totalmente inattendibile, oppure la ricostruzione fornita dal terzo uomo non è quella esatta".