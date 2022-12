Alice Neri, Mohamed in volo per l’Italia. Il criminologo: "Non c’è niente che lo incastri"

Modena, 31 dicembre 2022 – E’ iniziato il viaggio di ritorno per Mohamed Gaaloul, indagato per il terribile omicidio della mamma 32enne di Ravarino, Alice Neri. Infatti nelle prossime ore è atteso l’atterraggio dell’areo partito da Parigi all’aeroporto di Milano. Un rientro rimasto top secret fino all’ultimo momento, per questioni di sicurezza. Non è chiaro se il tunisino 29enne sarà tradotto in carcere a Milano o se tornerà subito a Modena. Gaaloul ha accettato di essere riconsegnato al nostro Paese a seguito dell’udienza dello scorso 22 dicembre, che si è svolta in Francia dove lo straniero è stato catturato. Ominidio Alice Neri carbonizzata in auto nella foto Mohamed Gaaloul Alice Neri, telefonino ‘al setaccio’: caccia ai messaggi Il vero punto interrogativo, in questo caso, è il movente. Gelosia? Competizione? Rifiuto? E se davvero fosse stato accompagnato a casa? Una volta rientrato in Italia, forse, saremo in grado di trovare risposte concrete ai tanti quesiti ancora aperti. Ad analizzare il terribile omicidio della giovane mamma di Rami di Ravarino, Alice Neri è Ezio Denti, definito uno dei più noti criminologi investigativi e investigatore privato in Italia e all’estero. L’esperto analizza su queste pagine i fatti di cronaca più sconcertanti che hanno toccato da vicino...