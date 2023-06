Alice Neri, la guerra delle perizie: "Mistero sul telefono della vittima"

Modena, 13 maggio 2023 – Ennesima ‘guerra’ di perizie ieri mattina in tribunale a Modena nell’ambito dell’udienza per il terribile delitto di Alice Neri, uccisa nelle campagne di Fossa di Concordia lo scorso 18 novembre. Nel corso dell’udienza, infatti, sono state rese note le perizie effettuate dai consulenti in merito ai pantaloni presumibilmente utilizzati dal principale sospettato Mohamed Gaaloul la sera dell’omicidio, le analisi effettuate sui capelli della vittima e quelle relative al telefono dell’indagato tunisino.

Per la prima volta in aula era presente, oltre a Gaaloul e al marito della vittima Nicholas Negrini, anche il terzo indagato, il collega della giovane mamma Marco Cuccui. Dalle perizie, però, non sono emersi risultati certi: nulla che possa ricondurre ad una ‘verità’ su quanto accaduto quella terribile notte. Resta invece aperto un altro grande mistero: non è mai stato ritrovato il cellulare della vittima, che inizialmente si pensava fosse stato distrutto dalle fiamme insieme all’auto e al corpo della giovane mamma. La consulente di Negrini, la criminalista Katia Sartori sottolinea come "il perito incaricato dal Gip di esaminare i chip elettronici all’interno dell’auto ha sostanzialmente detto di non aver alcun riscontro con un chip riconducibile al telefono di Alice Neri. Ad oggi il telefono della vittima non era all’interno della vettura al momento del rogo e quindi è un altro degli oggetti che manca all’appello e noi faremo sicuramente tutte le nostre istanze questa settimana per evidenziare questo dato".

Per quanto riguarda i pantaloni forniti dalla difesa di Gaaloul - sottolinea l’avvocato del 32enne Roberto Ghini - l’esito è dubbio sulla compatibilità, ovvero sull’identità tra i pantaloni che la difesa ha recuperato e quelli ripresi dalle telecamere. "Il perito ha detto che la qualità delle immagini non consente di dare un giudizio di assoluta compatibilità o di incompatibilità. Più importante quanto emerso in relazione ai pantaloni ripresi dalle telecamere del bar e della rotonda: gli elementi di similitudine sono otto, nove e non ci sono tracce visibili di olio lubrificante. Al netto del fatto che ancora e continuo a dirlo, prova che sia stato usato olio lubrificante per incendiare la macchina della signora Alice Neri non è ancora stata fornita. Dall’analisi dei capelli, per l’esame che è stato fatto non sono emerse tracce di stupefacenti. C’è da dire che i capelli erano diversissimi tra loro, non si sa a quando risalgono quindi è un esame che lascia il tempo che trova. Ma l’esito è quello che non ci sono tracce di sostanze stupefacenti".

L’avvocato Magni, per conto dell’avvocato di Nicholas Negrini, l’ex pm Ingroia, ha sottolineato come "si sono esaminate le perizie svolte da tre consulenti dell’ufficio e sostanzialmente erano tutte inconcludenti. E’ stato esaminato il cellulare del principale sospettato, Gaaloul e il perito si è limitato ad effettuare una copia forense degli atti. Per quanto riguarda il perito antropologo, che ha analizzato i pantaloni consegnati dalla difesa di Gaaloul per poi paragonarli con quelli ripresi allo Smart Cafè e la mattina successiva, lo stesso ha detto chiaramente che non è stato in grado di confermare o escludere che siano quelli i pantaloni, principalmente per la cattiva qualità delle immagini".