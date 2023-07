Alice Neri, la madre contro gli haters: “Perché tanta cattiveria su mia figlia?”

Modena, 26 luglio 2023 – Lo sfogo di Patrizia Montorsi, madre di Alice Neri, a Radio 5.9, emittente radiofonica di Carpi: "Non riesco a capire perché tanta cattiveria su mia figlia".

In una lunga intervista, in cui racconta della vita di Alice, ricordi di scuola, di adolescenza, ma anche della sua forza quando è diventata adulta, si è sposata ed è diventata madre di Anastasia, Montorsi si commuove e, riferendosi ai commenti che si possono leggere sui social, dice: “Vorrei chiedere il perché a tutti quelli che commentano a parole pesanti mia figlia senza conoscerla. Non so cosa potrebbero dire se facessero a loro figlio un trattamento del genere. Certe volte bisognerebbe fermarsi a riflettere. Si è portati a pensare che certe cose succedano solo agli altri ma nessuno è immune”.

E ancora, con le lacrime agli occhi per la commozione: “Io voglio almeno far riposare in pace mia figlia”.

5 foto carabinieri del reparto scientifico sono tornati ad analizzare l'auto della giovane mamma trovata morta nella campagna di Concordia la sera del 18 novembre 2023

La 32enne, residente a Ravarino in provincia di Modena, è stata trovata morta carbonizzata nel bagagliaio di un'auto a Concordia lo scorso novembre. Nuovi accertamenti medico legali fanno emergere l'ipotesi che la donna possa essere stata uccisa con una coltellata al cuore per poi essere bruciata insieme alla vettura.

Per l'omicidio si trova in carcere un 29enne tunisino, Mohamed Gaaloul, unico sospettato.