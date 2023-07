Alice, reperti e misteri L’avvocato Ingroia: "Indagine incompleta, manca anche il movente"

di Valentina Reggiani

"Comprendo il dolore, inimmaginabile, di una madre che perde la propria figlia e in modo così brutale e atroce. Nel contempo ho il dovere di chiedere comprensione e rispetto del dolore di un giovane marito che perde la moglie e la madre della propria figlia. Quest’uomo non solo ha il diritto ma il dovere, nei confronti della figlioletta, di chiedere alla giustizia che sia appurata la verità e individuato il colpevole e non un colpevole".

Sono queste le parole dell’avvocato Antonio Ingroia, che rappresenta la difesa di Nicholas Negrini, il marito della giovane mamma barbaramente uccisa nelle campagne di Concordia. L’avvocato si rivolge alla mamma della vittima, che in questi giorni ha esternato la propria atroce sofferenza, affermando: "Vorrei solo poterle spiegare ciò che è accaduto e sta accadendo. E’ stata svolta una indagine che ad oggi, a sette mesi dai fatti si rivela palesemente incompleta e imperfetta; tardiva in tante sue manifestazioni. Le mie affermazioni trovano conferma nell’esito dell’ultima perquisizione sull’auto della vittima ma non solo: a distanza di sette mesi dal delitto si scopre probabilmente come è stata uccisa Alice e vengono rinvenuti nuovi reperti nella vettura bruciata. La mia esperienza e di trent’anni di investigazioni nei delitti più terribili, quelli di mafia e per non rimpiangere ciò che si doveva fare, è bene che un processo si faccia quando va fatto. Abbiamo elementi contraddittori e manca un movente – continua Ingroia – Quella che sembra la probabile arma usata, un grosso coltello, fa pensare ad un omicidio premeditato e ci deve quindi essere un movente premeditato. Vogliamo che sia accertata la verità e occorre approfondite per arrivare ad un processo nel quale venga imputato il colpevole ma non un colpevole. E’ ciò che vuole Nicholas nell’interesse di Alice".

Ad intervenire è anche la criminalista Katia Sartori. "Non entrando nel merito di alcune dichiarazioni che riguardano la sfera familiare del signor Negrini, posso solo dire che nessuno di noi, seppur diverse volte criticati per la nostra linea di pensiero, si è mai arrogato il diritto di screditare l’operato o il pensiero di altre parti. Sono rimasta sorpresa dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa, circa il ritrovamento del circuito stampato all’interno dell’auto della vittima, volto per motivi a me incomprensibili a sconfessare ciò che invece di fatto è avvenuto. Il ritrovamento, dopo mesi, di un circuito stampato (circuito elettronico di non chiara appartenenza ad oggi) insieme a quello che per forme, dimensioni e sembianze appare essere un porta slot di una Sim – afferma – Come specificato più volte, appare essere e solo gli eventuali accertamenti tecnici, potranno stabilire la provenienza di ciò che è stato ritrovato".

Ad intervenire è anche il generale Luciano Garofano: "Confido molto nel lavoro della professoressa Cattaneo: si fa una prima analisi su quanto recuperato dalla polizia giudiziaria e una seconda su quanto recuperato nel corso della perquisizione. Proprio oggi (ieri, ndr) setacciavano le ossa recuperate dalla polizia giudiziaria e le altre parti recuperate dall’auto. La situazione è analoga a quella di Sabrina Beccalli: in quel caso grazie all’ispezione nell’auto furono trovate ossa che dimostravano una lesività alla mandibola".