Alienazione, intimità e gioia con "The Show"

Quarant’anni, single, leggermente in sovrappeso. Adele è cinica, timida, tagliente e con una bestia interiore assopita sotto il disagio che l’accompagna in ogni momento della sua vita: soprattutto quando è costretta a iscriversi ad un corso di wrestling. Prende le mosse da qui la storia di ‘The show’, lo spettacolo di Manuela De Meo, per la regia di Luigi D’Elia e la produzione di Sementerie Artistiche, che sarà portato sul palco dell’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero dal talento di Elisa Denti stasera alle 20.45. Un monologo a metà tra la stand up e la commedia, The Show è una confidenza al pubblico fatta di battute, goffaggini e affetto. Uno spettacolo che parla di alienazione e intimità, della gioia terrificante del cambiamento, del diritto ad essere felici. In un mondo che fa di tutto per essere prestante e competitivo, una storia intima di ascolto e cambiamento nel breve arco di una semplice, innocua e struggente avventura di wrestling. Adele non è solamente una donna alle prese con il proprio corpo e la mezza età, ma una persona di fronte alle proprie incertezze, voglie e autocensure, che condivide con il pubblico attraverso una tagliente ironia. Dietro una storia semplice affiora così il complesso mondo di stereotipi che regolano i giudizi su noi stessi, i nostri desideri e il rapporto con gli altri. ‘The Show’ smaschera il disagio innocente che non ci fa sentire mai all’altezza delle nostre stesse proiezioni mentali, e possiamo finalmente ridere delle nostre ossessioni e debolezze. Tutti: uomini, donne, eroi d’ogni tipo. m.s.c.