DELLE CINQUE CHIESE di proprietà comunale rimaste danneggiate a causa del sisma del 2012, sono tre quelle in cui l’intervento grazie ai finanziamenti regionali è stato completato: si tratta del Tempio, della chiesa di San Barnaba e di quella di Sant’Agostino in cui sono stati fatti anche lavori aggiuntivi finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Alla Chiesa del Voto l’intervento è quasi concluso, fatta eccezione per lavori aggiuntivi di cui si è riscontrata necessità in corso d’opera e per cui è stato chiesto un ulteriore finanziamento. È in fase istruttoria invece il progetto di ripristino e consolidamento post sisma della chiesa di San Biagio, che sarà consegnato alla Regione entro fine estate per ottenere il parere della Commissione congiunta per gli edifici sottoposti a tutela e la congruità dalla Regione sul finanziamento di oltre 800 mila euro.

MA GLI INTERVENTI che sono ancora in corso, a sette anni dal terremoto, su edifici di proprietà del Comune, sono anche altri e riguardano prevalentemente le scuole. Per esempio sono ancora in fase di esecuzione gli interventi all’interno della vecchia sede del Sigonio in via Saragozza e proprio per questo l’amministrazione comunale ha sollecitato l’azienda che se ne sta occupando affinché rispetti i tempi che sono previsti. Si può dire concluso l’intervento che è stato messo in cantiere all’interno delle scuole elementari Giovanni Pascoli, che si trovano in via Barbieri, all’interno delle quali dovrebbero presto rientrare gli alunni. Ancora in corso, al contrario, i lavori dentro alla scuola media San Carlo, che si trova in viale Muratori. Da sottolineare, infine, come l’amministrazione comunale si sia occupata anche della sistemazione dei numerosi cimiteri che sono rimasti danneggiati sempre a causa del terremoto emiliano di sette anni fa.