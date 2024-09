Alla Biblioteca Estense il diario interiore di ‘Bobi’ Bazlen

Roberto ‘Bobi’ Bazlen ha viaggiato a lungo, anche con la mente. "Il suo desiderio di conoscere e di sapere era incontenibile, insaziabile", ricorda Maria Elisa Agostino (nella foto), direttrice della Biblioteca Estense. Ha fatto scoprire all’Italia la letteratura mitteleuropea, le opere di Kafka e quelle di Jung, eppure ha sempre preferito tenere un profilo riservato, lontano e trasversale rispetto ai salotti intellettuali. E nel 1962, insieme a Luciano Foà e Roberto Olivetti, ha fondato l’Adelphi, ancora oggi una delle più raffinate case editrici italiane. Nato nel 1902 a Trieste, morto nel 1965 a Milano, italiano e tedesco nel dna, Bazlen è stato uno dei principali intellettuali del ‘900 ma forse il suo nome non è conosciuto e ‘pop’ come altri. In occasione del FestivalFilosofia, le Gallerie Estensi gli rendono omaggio con una mostra nella sala Campori della Biblioteca Estense: in ossequio alla "Psiche", tema del festival, vengono presentati oltre 80 disegni che ‘Bobi’ realizzò dal 1944 al 1950, il diario visivo della sua terapia di ‘immaginazione attiva’ con Ernst Bernhard, lo psicanalista che traghettò l’analisi junghiana in Italia. Nei disegni, spesso semplici, quasi essenziali, ricorrono simboli e figure che sembrano rimandare all’esperienza di Bazlen: l’orientale, come la sua passione per le letterature di orizzonti lontani, o il viandante, la coppia, il porto, il viaggio. Un piccolo universo interiore, punteggiato di date, come in un cammino personale che noi scopriamo quasi in punta di piedi.

Le Gallerie Estensi hanno pensato a un ampio programma di idee per il festival. "Del resto la parola Psiche richiama soprattutto due temi, quello dello ‘specchiarsi’, che in Galleria è ben evidente nelle decine e decine di ritratti collezionati dai duchi, e quello della ‘immagine di sé’ che gli Estensi volevano dare anche attraverso le loro collezioni", sottolinea la direttrice Alessandra Necci, che domani pomeriggio alle 17.30, nel cortile di Palazzo Solmi, terrà una conversazione, insieme a Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama di Torino, sul "Potere della seduzione" per due grandi donne estensi, Isabella d’Este e Lucrezia Borgia. Di speciale qualità e interesse anche le due mostre allestite al Palazzo Ducale di Sassuolo, "La contingenza e la materia. Il soffio vitale negli oggetti", con le opere concepite da Stefano Arienti nel corso di Marca Corona per l’arte, e le foto realizzate da Gianni Berengo Gardin per Marazzi, nel 50° anniversario del brevetto della monocottura rapida.

