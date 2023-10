Alla Bimbo sciopero per i salari "troppo bassi"

Sciopero ieri alla Bimbo Qsr Italia di Bomporto, azienda della multinazionale messicana che produce prodotti da forno, quali panini e tortilla per catene come McDonald’s e Burger King e in misura minore per i supermercati. Sono due gli stabilimenti italiani della multinazionale, quello di Bomporto e l’altro a Monterotondo (Roma) entrambi con circa un centinaio di addetti. Lo sciopero di ieri ha visto l’adesione del 100% dei lavoratori in produzione e il fermo di tutte le linee dello stabilimento di via Aldo Moro di Bomporto. I dipendenti hanno dato mandato alla Flai Cgil di proclamare lo sciopero dopo che la trattativa si è interrotta per il mancato accordo sulle indennità salariali aggiuntive derivanti dalla nuova classificazione del personale. Sostanzialmente l’azienda ha messo sul piatto risorse aggiuntive "inadeguate" a rispondere alle aspettative dei lavoratori e alla nuova definizione delle professionalità. "Rispetto alle mansioni svolte, il contratto applicato sinora della panificazione offre tutele salariali inferiori a quello dell’industria alimentare – spiega Rosa Damicco di Flai Cgil –, ma l’azienda ha opposto un primo ‘no’ al cambio contrattuale perché considerato troppo oneroso. I lavoratori hanno allora dato mandato alle Rsu di creare un mansionario interno per definire indennizzi in base ad una nuova declaratoria dei livelli che rispecchiasse le reali competenze dei lavoratori e le mansioni effettivamente svolte. Stabilito il mansionario, l’azienda ha però offerto una quota economica considerata assolutamente irrisoria e inadeguata rispetto alle aspettative dei lavoratori". La chiusura aziendale alle richieste dei lavoratori ha reso inevitabile la proclamazione di un pacchetto di ore di sciopero.

Angiolina Gozzi