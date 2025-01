Alla Casa protetta oggi l’ultimo saluto a Terry Paganelli

Ultimo saluto oggi all’ingegnere Stefano Paganelli, dalle 8 fino alle 9, presso le camere ardenti della Casa Protetta di Finale. Al termine della formalità la salma proseguirà per il crematorio di Ferrara. L’ingegnere aveva perso la vita, lunedì pomeriggio, in seguito alla rovinosa caduta da un albero nel giardino sua abitazione in via Guercino. Conosciuto da tutti in paese col soprannome di Terry, il 60enne ha fatto un volo di svariati metri mentre potava, quasi certamente con la motosega, che non gli ha lasciato scampo. Della caduta fatale, nel pomeriggio del 30 dicembre, non si era accorto nessuno dei vicini fino a quando alle 20,30 i residenti della zona hanno notato i lampeggianti dei carabinieri, vigili del fioco e ambulanza. A dare l’allarme è stata la moglie Sandra Caddeo che non lo vedeva rincasare.

Flavio Viani