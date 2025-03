Alla Chiesa del Voto si celebra il FestivalBach

Terzo appuntamento per il "FestivalBach", avvenimento musicale promosso da Modena Musica Sacra, oggi pomeriggio con inizio alle ore 17 nella chiesa del Voto (con ingresso). Silvia Colli e Andrea Chezzi ci accompagneranno in un percorso fra le celebri "Sonate per violino e clavicembalo" del compositore tedesco: capolavori del repertorio barocco, esprimono un perfetto equilibrio fra violino e cembalo, mettendo in luce la ricchezza melodica e contrappuntistica di Bach.

La violinista Silvia Colli e il clavicembalista Andrea Chezzi hanno grande esperienza nel repertorio antico, con una profonda conoscenza della prassi esecutiva storica. Silvia Colli si è diplomata all’Istituto musicale Mascagni di Livorno, e ha studiato violino barocco con Enrico Gatti. Ha collaborato con diversi ensemble su strumenti originali in Italia e all’estero, da Modo Antiquo a Europa Galante, Risonanze, Accademia de li Musici, La Stagione Armonica. Andrea Chezzi è diplomato in organo, clavicembalo e composizione, con perfezionamenti in Olanda con Bob van Asperen. Anch’egli ha collaborato con ensemble vocali e strumentali come Gli Orfei Farnesiani, Ensemble Guidantus e I Musici di Parma, eseguendo concerti solistici e orchestrali con opere di Bach, Händel e Haydn. Ha inciso per Brilliant Classics, Naïve e altre etichette.

