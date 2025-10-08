Alla corte di re Bottura. Al Gatto Verde prova del fuoco per i grandi chef

Ci sono sapori e profumi che si fanno ricordo, ed evocano momenti già vissuti, preparazioni con il fuoco vivo non più in auge che vorremmo poter riassaporare, come le crescentine quando vengono cotte ancora nelle tigelle o il gnocco cotto sotto la cenere. Ma non solo. Il fuoco è alla base dello speck, che si ottiene per affumicatura leggera di legno di faggio ed è il salume più antico, lo sappiamo grazie ai pezzetti di carne affumicata ritrovati nel 1991 nello stomaco di Ötzi, un viaggiatore solitario di 5300 anni fa, rinvenuto sul ghiacciaio del Similaun, tra Italia e Austria. Antichi sapori che da tempo impegnano Jessica Rosval e Massimo Bottura e sono alla base dell’evento che il 5-6 ottobre si è tenuto, insieme ad altri famosi chef arrivati da tutto il mondo a Casa Maria Luigia. Una riflessione feconda che ha prodotto una serie di preparazioni, presentate in occasione della terza edizione dell’evento Identità di fuoco, segnando un nuovo modo di pensare al fuoco come metodo di cottura.

"Coniugheremo le tecniche dei 3 stelle alle braci", conferma Massimo Bottura. Un progetto interamente dedicato al fuoco in cucina, firmato Francescana Family e Identità Golose, insieme ad Appennino Food, che sottolinea l’importante lavoro compiuto in questi anni da Jessica Rosval alla guida del ristorante Al Gatto Verde, un piccolo paradiso gastronomico stellato, immerso nella campagna modenese, accanto all’Acetaia Maria Luigia. "Quello che sto cercando di comunicare, è il Not barbecue. Rispetto profondamente i grigliatori, ma mi interessa l’uso di tecniche come fumo, fuoco leggero, fuoco aggressivo, la cenere, che derivano dal fuoco e stiamo miscelando con tecniche da Tre stelle per creare un nuovo stile di cucina d’autore". Due intense giornate di confronto e scambio, con Lara Gilmore ad aprire le porte di Casa Maria Luigia a chef e addetti ai lavori, mettendo al centro il fuoco in cucina. Cotture a legna, sapori affumicati, brace che arde e tanta tavola, in un suggestivo contesto, per esaltare il fuoco, da millenni elemento centrale per la sopravvivenza dell’uomo. Pizzaioli pluripremiati e chef stellati che hanno regalato momenti di alta cucina, con le braci ardenti della griglia che celebrano la pizza, insieme a Luca Pezzetta e Michele di Già. Street-Food d’autore, ma anche cene che hanno visto protagonisti i piatti di Jessica Rosval, insieme a chef giunti da Tokyo (Yoshihiro Narisawa), Città del Messico (Jorge Vallejo), dalle montagne Himalayane (Prateek Sadhu), da Roma, Senigallia, dal Collio tra vino e brace con Antonia Klugman, Moreno Cedroni, le creazioni dolci e salate di Quique Dacosta, Diego Vitagliano, Jacopo Mercuro e Doina Paulesco (Pastry Chef, Osteria Francescana).