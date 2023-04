Alla Cpl un finanziamento da 43,3 milioni

C’è soddisfazione a Concordia in casa Cpl per l’arrivo di un consistente finanziamento di 43,3 milioni di euro. "La fiducia di cui Cpl gode presso gli istituti di credito – ha dichiarato il presidente del gruppo cooperativo, specializzato nella produzione, gestione e distribuzione di sistemi energetici Paolo Barbieri - ha reso possibile tale operazione e ci sprona ancora di più ad essere una società orientata verso la continua ricerca di soluzioni legate all’attività caratteristica e allo sviluppo dell’energia secondo gli ambiti indicati dal Pnrr". Grazie ad esso oggi Cpl può guardare con fiducia al proprio futuro e al suo rilancio, un futuro che è sempre più legato alle fonti energetiche alternative, a proposito delle quali ha già concluso importanti accordi. Il finanziamento vede alleati un pool di affermati istituti di credito che comprende UniCredit, in qualità di banca agente e agente Sace, che ha agito con Intesa Sanpaolo, nonché Banco Bpm, Bper Banca, Bnl BnpParibas, Cassa Depositi e Prestiti e Sanfelice 1893 Banca Popolare, che hanno ricevuto la garanzia di SupportItalia, strumento straordinario del Gruppo Sace previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino. "Il completamento di questa operazione – ha spiegato Pierluigi Capelli, direttore generale Cpl Concordia - è stato possibile anche grazie ai buoni parametri economici e finanziari raggiunti dalla nostra azienda. Consapevoli che l’energia costituisce la struttura portante dello sviluppo economico del nostro paese, potremo continuare ad investire in tecnologia e sviluppare business models che possano generare efficienza energetica per metterla a disposizione dei nostri clienti e, più in generale, della collettività, rimanendo forte la nostra vocazione a fornire servizi ad alto contenuto tecnologico".

Per portare a termine l’operazione finanziaria l’azienda concordiese è stata assistita da Pirola Corporate Finance Spa, mentre il pool di banche si è avvalso di White & Case e Grimaldi Alliance, in qualità di advisor legali. "Questo intervento – ha affermato Marco Mercurio di Sace - rientra nel nostro ruolo di primo piano a supporto della crescita dei settori strategici per la nostra economia come quello energetico". Dal canto suo Michele Sorrentino di Intesa Sanpaolo sottolinea che "Questa operazione è conferma del nostro costante impegno nel supportare i progetti di sviluppo e di transizione energetica delle aziende, soprattutto in un settore che ha impatti rilevanti sui territori nei quali opera". Mentre per Andrea Burchi di UniCredit "L’intervento, risultato dell’efficace collaborazione tra le strutture del nostro network, conferma il primario impegno ad essere banca di riferimento per lo sviluppo del tessuto produttivo del territorio".

Alberto Greco