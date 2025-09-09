Alla Festa dell’Unità arriva Carlo Lucarelli

Sarà l’apprezzato scrittore e conduttore televisivo Carlo Lucarelli a inaugurare, alle 21 di stasera, l’ultima settimana della Festa provinciale dell’unità di Modena. A dialogare insieme all’autore, che presenterà ‘Almeno tu’, suo ultimo libro, sarà Stefania Gasparini, della direzione nazionale del Pd. Il romanzo racconta di come la vita di Vittorio sia stravolta dalla più terribile delle tragedie, la perdita dell’unica figlia che, adolescente, muore mentre è con un gruppo di amici. Un incidente, almeno sembra, ma poi qualcuno insinua un dubbio. A quel punto l’esistenza di Vittorio, già devastata, si sgretola del tutto: finché non sarà proprio la figlia morta a dirgli cosa fare.

Per quanto riguarda la proposta musicale, invece, alle 21.30, sul palco dell’Arena Left, andrà in scena il concerto di Alberto Bertoli. Il figlio del cantautore Pierangelo Bertoli che, come il padre, ha saputo guadagnarsi l’affetto del pubblico, grazie alla sua splendida voce e alla grande presenza scenica, farà rivivere i successi di ieri e di oggi.

La giornata offrirà anche un dibattito dal titolo ’La casa che non c’è. Politiche e progetti per un abitare responsabile’. Alle 19, presso l’Agorà ‘Aude Pacchioni’, a confrontarsi su un tema così importante e delicato saranno la vicepresidente di Legacoop Estense Francesca Federzoni, l’assessore regionale alla casa Giovanni Paglia, il presidente regionale di Legacoop Daniele Montroni, il consigliere regionale Pd della regione Lazio Massimiliano Valeriani, l’assessora alla pianificazione urbanistica del Comune di Modena Carla Ferrari, il segretario di Sunia Marzio Govoni, il presidente di Ance Emilia-Romagna Stefano Betti e il presidente del comitato ’Ma quale casa?’ Mattia Santarelli. A coordinare il dibattito, la presidente di Abitcoop Simona Arletti.

Nello spazio dedicato ai ‘Diari di Viaggio’ sarà invece presentato, alle 21.30, il libro di Sergio Greco ‘Sono parte di me’, insieme a Francesca Cavazzuti e con letture a cura di Federica Vezzali.