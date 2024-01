"Alla fine ci abbiamo messo il cuore"

Mister Cristian Serpini non sa esultare per la vittoria o bacchettare i suoi per come si sono complicati la vita. "Siamo dei folli – le sue parole - perché è inspiegabile come riusciamo a partire bene una gara e poi ci complichiamo la vita da soli. Per fortuna ci abbiamo messo il cuore e l’abbiamo portata a casa, la novità è che nella gara in equilibrio usciamo coi tre punti. Faccio i complimenti al mio vice Mirko Magistro che gestisce le palle inattive da cui sono arrivati i nostri primi due gol in fotocopia su schemi provati". Il tecnico preferisce non guardare la classifica. "Questa gara conferma che il campionato lo vince chi fa lo scatto nella continuità – spiega – a noi serve continuità emotiva di fare prestazione come i primi 15 e gli ultimi 45’ per tuta la gara, perché i problemi ce li hanno tutti e chiaramente chi li risolve prima vincerà. Noi ci prendiamo i tre punti ma non abbiamo risolto i nostri problemi. Mandelli? Ha stretto i denti e fatto di tutto per giocare, è un giocatore importante come tanti altri, ma dobbiamo fare meglio tutti, se facciamo meglio possiamo ancora fare qualcosa di importante, se invece siamo questi andiamo poco in là". Il match winner Andrea Mandelli ha una dedica speciale. "Devo ringraziare Larhrib – le sue parole - perché fino all’ultimo doveva giocare lui, credo che il modo in cui è entrato dimostra che ragazzo è e il valore di questo gruppo. Io ho fatto di tutto per esserci, stavo abbastanza bene alla fine poi il calcio ti toglie tanto e ti dà tanto, esultare così all’85’ è bellissimo per tutto il gruppo. Avevamo pagato a caro prezzo due episodi di una gara in controllo, ma siamo stati bravi nel primo tempo e subito nel secondo a ripartire forte e crederci sempre, ce l’eravamo detto nell’intervallo che dipendeva solo da noi".

d. s.