Alla galleria Fantuzzi la mostra del pittore. Marco Grimandi

Venerdì 25 aprile alle ore 16 presso la Galleria d’arte Jacopo Cavedoni di Via Fenuzzi 12 a Sassuolo, si terrà l’inaugurazione della mostra "Opere di pittura" di Marco Grimandi. Formato a Bologna nella classe di disegno del prof. Ugo Guidi, completando poi gli studi all’Accademia di Belle Arti guidato dal pittore Emilio Contini. All’intensa attività di ritrattista e paesaggista, affianca l’esperienza di insegnante, promuovendo la passione e divulgazione del disegno realistico e della pittura dal vero. In questa prima mostra Grimandi presenta una raccolta di dipinti ben rappresentativi dell’ultima tradizione figurativa novecentesca, aggiornata qui in un personale ed inedito gusto realista.