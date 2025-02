Alla rassegna del cinema in arrivo "Il ragazzo dai pantaloni rosa"

Al Cinema teatro comunale di Bomporto è partita la terza parte delle rassegne cinematografiche serali d’essai e pomeridiane per famiglie. Venerdì è stata la volta del nuovo lavoro di Andrea Segre “Berlinguer – La grande ambizione – in concorso al Roma Film Festival 2024. Venerdì 21 febbraio toccherà al film biografico/drammatico campione d’incassi in Italia “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, ispirato alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita dopo aver subito numerosi atti di bullismo da parte dei compagni di scuola. Nel cast una intensa Claudia Pandolfi nel ruolo della madre di Andrea, e i giovani Samuele Carrino, Andrea Arru e Sara Ciocca. Sullo schermo del Cinema Teatro Comunale venerdì 28 febbraio arriva l’ultimo film di Pedro Almodòvar “La stanza accanto”, meritatissimo vincitore del Leone d’oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia l’anno scorso. Ingrid e Martha (Julianne Moore e Tilda Swinton) sono amiche da anni, e non si sono mai dette mezze verità. Ingrid è una scrittrice di successo il cui ultimo libro racconta la sua incapacità di capire e accettare la morte. Martha è stata una corrispondente di guerra e ora affetta da un tumore che potrebbe essere curabile con una terapia sperimentale, ma intanto si è preparata all’idea di morire.