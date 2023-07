"Alla Sacca più traffico e meno verde"

Il residente Alessandro Faletti di Villa Faletto, oltre a commentare sul futuro studentato, interviene anche sugli altri progetti in area Sacca al centro della protesta dei residenti. "Il Pd - dice - fa oggi propaganda come mai l’ha fatta. È probabilmente l’attività riparativa di facciata per gli errori commessi negli anni e recentemente, ai danni della comunità locale, propaganda cartacea che provvederanno presto ad introdurre nelle nostre cassette postali. Si dice ci siano 94mila metri quadrati in più alla Sacca. In realtà è un abbaglio perché nel numero è stato infilato di tutto, verde di aiuole, verde privato di prossimità e degli edifici pubblici". Ma è solo il suo primo tema, l’autore prosegue smentendo aumento del verde: "Il partito oggi parla di recupero della bellezza dopo aver lasciato per oltre vent’anni aree come ex Pro Latte, ex Corni, ex Mercato bestiame nel degrado più degrado offensivo per la comunità. All’ex Mercato Bestiame, finanziato da Pinqua e Pnrr, vedremo la qualità dell’abitare. Noterete fra le cifre quella che indica nel 65% le attività pubbliche. Potete immaginare cosa ciò potrà significare, aumento del traffico veicolare su viale Finzi e su via del Mercato". Anche per l’ex Consorzio Agrario o per l’ex Pro Latte dove è annunciata la futura moschea ("Il Pd ha informato soltanto la comunità islamica") Faletti smentisce i numeri ufficiali e aggiunge sempre in tema di abitare: "Come può essere la qualità dell’abitare per una famiglia in un locale dove una finestra si affaccia sulla trafficata via Montalcini e sulla via ferroviaria e la sua movimentata stazione, da un’altra finestra al parcheggio a terra del supermercato e a torre per tutti, dall’altra al traffico veicolare sulla Canaletto e, dulcis in fundo da un’altra finestra la degradante vista verso l’R-Nord. Delle case popolari, di edilizia sociale e simili ce ne è a sufficienza alla Sacca, nata così. Si apra la strada invece all’edilizia privata di qualità. Per favore".

