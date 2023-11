Alla sagra bicchieri lavabili e zero sprechi

È iniziata la seconda fase di #abbiamonelcuore, il concorso promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali che incentiva pratiche di sostenibilità ambientale tra cittadini, associazioni e imprese.

Il segreto è semplice: sono i gesti quotidiani che possono fare la differenza e creare concrete opportunità di benessere per tutta la collettività.

Dopo la grande partecipazione registrata a Modena e nel Distretto Ceramico, l’iniziativa è infatti ripartita nel resto della provincia. Tra i primi candidati alla seconda fase di #abbiamonelcuore c’è il Circolo Frassineti, che organizza la sagra nell’omonima frazione di Pavullo.

L’associazione ha presentato un progetto mirato a ridurre gli imballaggi monouso e i rifiuti di plastica attraverso la realizzazione di bicchieri riutilizzabili, oltre a incentivare il consumo dell’acqua di rete.

"Alla sagra partecipano sempre tantissime persone – spiega Marco Venturelli, presidente del Circolo Frassineti – e, a ogni edizione, vengono sempre esauriti tutti gli 800 coperti, anche in più turni. Si tratta di tre serate, durante le quali vengono preparate migliaia di crescentine, borlenghi e in generale una quantità impressionante di prodotti del territorio. Mettere a tavola molti ospiti significa dover smaltire una grande quantità di rifiuti. A tal proposito, negli ultimi anni abbiamo notato tanti sprechi: in modo particolare quello dei rifiuti di plastica derivanti dallo smaltimento dei bicchieri monouso e quello dell’acqua che rimaneva in tante bottiglie lasciate sui tavoli a fine serata. Una situazione che ci ha dato l’idea per fare qualcosa di concreto".

L’iniziativa è nata da ragazzi e ragazze del territorio che, durante altri eventi, erano soliti impiegare bicchieri lavabili e riutilizzabili.

L’intuizione dei giovani è stata rielaborata alla luce dell’esperienza di Venturelli, che si è rivolto all’azienda Cup Revolution di Budapest, importando bicchieri riutilizzabili di altissima qualità. "Ho scoperto questi bicchieri quasi per caso – prosegue Venturelli – durante un viaggio in Ungheria. Sono prodotti in pvc rigido, la capienza è di circa mezzo litro e hanno una grafica personalizzata: ce ne siamo subito innamorati. Grazie all’acquisto di questi bicchieri, abbiamo deciso di smettere di comprare bevande al dettaglio per acquistare fusti e spine e servire direttamente l’acqua dell’acquedotto".

La sagra di Frassineti si tiene ogni due anni, durante la prima settimana di luglio.

Per assistere alla prossima edizione, occorre attendere il 2025. "Sappiamo che da qui alla prossima sagra passeranno molti mesi – continua Venturelli – ma riteniamo che questa iniziativa sia replicabile in vari ambiti del nostro territorio.

Per questo motivo vogliamo iniziare subito a sensibilizzare la comunità e tutti coloro che, come noi, si occupano di organizzare eventi di questo tipo: promuovere azioni sostenibili è importante, e lo diventa ancora di più quando si coinvolge un numero elevato di persone".

"Abbiamo visto – conclude Venturelli – che Hera mette a disposizione in alcuni territori i distributori di acqua di rete: l’acqua dell’Appennino è ottima e crediamo debba essere valorizzata, non sprecata".