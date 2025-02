Alla Sala dei Contrari incontro con esperti sulla celiachia

Domani dalle 9 alle 13, nella sala dei Contrari della Rocca, si terrà un incontro su celiachia e malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), promosso dall’Azienda USL di Modena e patrocinato tra l’altro dal Comune e dall’Unione Terre di Castelli. L’evento approfondirà l’uso della telemedicina e percorsi integrati per la presa in carico dei pazienti. Dopo i saluti della senatrice Elena Murelli, interverranno Mauro Manno, direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ausl di Modena, e i gastroenterologi Tommaso Gabbani e Valentina Zadro. Saranno presenti anche Jenny Pinca del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la scrittrice Simonetta Mastromauro, oltre ai rappresentanti delle associazioni Aic e Amici. L’incontro, a partecipazione gratuita, è aperto a cittadini, professionisti sanitari e operatori del volontariato. Per iscrizioni: l.santodirocco@ausl.mo.it.

m. ped.