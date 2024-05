Alla Sala Truffaut ’Guercino. Uno su Cento’ di Giulia Giapponesi

Il cartellone della Sala Truffaut prevede stasera alle 21.15 la proiezione di ‘Guercino. Uno su cento’ di Giulia Giapponesi. A seguire incontro con la regista, il produttore Paolo Marzoni e il direttore della Civica Pinacoteca il Guercino di Cento Lorenzo Lorenzini.

Il film racconta arte e vita del pittore dei sentimenti, il maestro del ‘600 che conquistò la gloria con il suo talento. Una storia che si intreccia a quella del suo paese, Cento, a cui rimase sempre fedele, nonostante il successo.

Domani sempre alle 21.15, in prima visione esclusiva l’opera prima di Lise Akoka e Romane Gueret, ‘Les Pires – I peggiori di tutti’ (Francia 2022) in versione originale con sottotitoli italiani. Una pellicola fresca e sorprendente, divertente e commovente, con un cast di volti nuovi di assoluto talento. Un film nel film per scoprire che a volte solo attraverso la finzione possiamo arrivare alla verità.