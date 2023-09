Alla sala Truffaut il western di Almodovar "Strange Way of Life", l'ultima opera di Pedro Almodovar, torna in sala stasera. Un mediometraggio che racconta di un western queer tra due uomini, interpretati da Ethan Hawke e Pedro Pascal. Quando uno dei due uccide la cognata dell'altro, lo sceriffo deve mettere da parte i sentimenti per farsi giustizia da solo.