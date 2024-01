Alla Sala Truffaut la rassegna Kino ’Specie di api’ è in prima visione

Appuntamento con una grande prima visione esclusiva alla Sala Truffaut di Modena (in via degli Adelardi 4) stasera e domani alle 21.15: in lingua originale con sottotitoli, per la rassegna ‘Kino - Il piacere del visibile’, verrà proiettato ‘Specie di api’ di Estibaliz Urresola Solaguren, vincitore dell’Orso d’Argento all’ultimo Festival di Berlino per la migliore interpretazione da protagonista.

Aitor ha otto anni e odia il suo nome, perché risponde al genere maschile nel quale si sente intrappolata; tollera perfino il fastidioso nomignolo Cocò, se questo le permette di essere scambiata dai coetanei per una femmina. La sua vita già piena di piccole bugie e di domande troppo grandi si inceppa durante una trasferta nel villaggio della sua famiglia. Il debutto della regista basca Solaguren ha il piglio già maturo di chi si è fatta le ossa nel documentario, una freschezza nel pedinamento dei suoi attori che non fa mai dubitare per un attimo dell’autenticità dei gesti e dei caratteri. La settimana della Sala Truffaut continua con un appuntamento speciale sabato mattina alle 10.30: il docente e critico Roy Menarini terrà la lezione ‘The Dreamers e il senso della cinefilia’. L’evento è collegato alla visione del classico di Bernardo Bertolucci che si è tenuta ieri nell’ambito della rassegna ‘Modern Classics – Grandi film restaurati’. Con i suoi giovani sognatori, Bertolucci ha voluto raccontare autobiograficamente una parte importante della propria formazione cinematografica. Pochi film come ‘The Dreamers’ spiegano la cinefilia in modo così autentico. Ma che cos’è la cinefilia? E come definirla? A queste e altre domande cercherà di rispondere la lezione di Menarini. L’incontro, aperto a tutti, lascerà spazio al dibattito e alle domande del pubblico.