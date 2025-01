Alla scoperta degli archivi. Tour nei luoghi dove c’è la memoria del nostro futuro

Un viaggio tra alcuni degli archivi della città, tra arte, fotografia e industria, con incontri e visite guidate, per diffondere la consapevolezza del ruolo degli archivi per la società civile, strumenti attraverso cui rafforzare l’identità territoriale con una prospettiva nel futuro. È l’obiettivo del ciclo di appuntamenti ’Archivi e territori. Indagare, raccontare esporre’ che, a partire da domani prevede sei visite guidate e quattro incontri, nella forma di dialoghi tra operatori del settore, in programma a Palazzo Santa Margherita a Modena (corso Canalgrande 103).

Il confronto tra alcuni attori del territorio sulle molteplici modalità di valorizzazione degli archivi, partendo da ricerche e progetti in corso, ha lo scopo di aiutare a comprendere come tali ’tesori nascosti’ possono trasformarsi in luoghi di scambio di conoscenze. Tre i principali filoni di approfondimento: la riscoperta della città e la sua trasformazione nel tempo; archivi dell’arte e per l’arte: il ruolo delle esposizioni e il rapporto tra archivio e istituzione, indagine storica e pratiche artistiche; gli archivi industriali: le tracce della ricerca tecnologica, la produzione e il territorio, con una particolare attenzione sul design e sulla meccanica del settore automobilistico modenese.

L’iniziativa è coordinata da Francesca Zanella e Francesco Gherardini, docenti del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Unimore, con la collaborazione della Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali e del Comune di Modena.

Il progetto, finanziato dal bando Unimore per il sostegno alle attività di Public Engagement si fonda su ricerche in corso presso il Dipartimento di Ingegneria e il centro interdipartimentale DHMoRe: dal convegno ’Archivi esposti’, organizzato con Università di Bari e di Salerno nel 2022, alla pubblicazione del volume ’Questioning exhibit display’, fino alla progettazione di archivi digitali e all’implementazione della Digital Library Lodovico.

Il primo appuntamento è appunto domani alle 15.30 con la visita guidata alla mostra ’Sguardi civici sul quartiere San Faustino’ (Direzionale 70, via Giardini 474), mentre il primo incontro è mercoledì 22 gennaio, alle 18, ed è dedicato a ’Archivi e il racconto della città’ con Debora Dameri, Roberta Russo, Silvia Sitton in dialogo con la docente di Storia dell’Architettura Francesca Zanella.

Il ciclo di incontri continua, sempre alle 18, mercoledì 5 febbraio con l’appuntamento su ’Archivi dell’arte e archivi per l’arte. Da deposito all’esposizione’ (Elisabetta Terragni dialoga con Francesca Zanella, Lorenzo Respi di Ago e Silvia Pellegrini e Cristina Stefani del Museo Civico); mercoledì 26 febbraio con ’Archivi dell’Industria’ (il responsabile dell’archivio storico Maserati Fabio Collina e Gabriele Lalli, Operations manager della Ferrari, dialogano con Francesco Gherardini); giovedì 6 marzo con la presentazione di due libri ’Archivi esposti’ e ’Questioningexhibit display’ con Elena Dellapiana (Politecnico di Torino), Maria Giovanna Mancini (Università di Bari), in dialogo con Francesca Castellani (Università Iuav di Venezia) e Francesca Zanella (Unimore).

Le altre visite agli archivi in programma sono: martedì 28 gennaio ore 17,30 (Archivi: Raccontare la città, Biblioteca Poletti, largo Porta Sant’Agostino 337); mercoledì 12 febbraio alle 17.30 (Archivi dell’arte: Collezione Museo della Figurina, Fondazione Ago a Palazzo Santa Margherita); mercoledì 19 febbraio alle 17.30 (Archivi dell’arte: Collezione Galleria Civica, Fondazione Ago a Palazzo Santa Margherita); giovedì 20 febbraio alle 17 (Archivi: Raccontare la città, Archivio storico del Comune in via Vittorio Veneto 5); mercoledì 5 marzo alle 17.30 (Archivi dell’industria: la raccolta Tecnostoria presso la Biblioteca Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” in via Vivarelli 10, con Giovanni Barozzi, Francesco Gherardini, Michele Pola, Francesca Zanella), mercoledì 12 marzo alle 17.30 (Archivi di fotografia storica, Fondazione Ago in via Giardini 160).