Alla scoperta del capolavoro di Bach

Doppio appuntamento per il festival musical Estense ’Grandezze & Meraviglie’ che oggi e sabato alle 18, nella sua sede di via Ganaceto 40c, dedicherà due incontri al capolavoro di Johann Sebastian Bach, ’Il Clavicembalo ben temperato’. Riccardo Castagnetti, post-doctoral fellow all’università di Harvard e assegnista di ricerca Unimore, esplorerà il secondo libro dell’opera bachiana, mostrando strutture e svelando meccanismo e sottotesti, Stefano Innocenti al clavicembalo eseguirà una selezione. ’Il Clavicembalo ben temperato’, uno dei massimi vertici della letteratura per tastiera e dell’intera storia della musica occidentale.