Alla scoperta del profumo all’aceto balsamico

Due open day dedicati al Profumo di Modena, l’originale essenza dell’aceto balsamico tradizionale, ideato dal naso alchimista Anna Rosa Ferrari. Agli ospiti verrà data la possibilità di spaziare tra percorsi di analisi sensoriali e testimonianze video sul significato creativo dell’opera olfattiva, eccellenza simbolo dei valori identitari del territorio. L’iniziativa si terrà martedì 15 aprile e sabato 19 aprile (orari 11,30-13/16-20) in piazzale Torti 9 al PRALC-Museo ProfumAlchemico (prenotazione consigliata). L’evento immersivo è tra quelli ufficialmente selezionati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy per celebrare la giornata dedicata alla creatività del saper fare italiano (15 aprile), anniversario della nascita di Leonardo. Il PRALC-Piccolo Museo ProfumAlchemico e profumeria di nicchia è un luogo sicuramente singolare, atto ad affinare la facoltà dell’immaginazione. "E’ anche espressione di un reale connubio tra artigianato, creatività, eccellenza italiana, che ha portato alla nascita di essenze di nicchia così originali da ricevere riconoscimenti da istituzioni di rilievo del settore e non solo".

La fragranza d’arte, a cui sono dedicate le iniziative del piccolo museo, si chiama come il motto di Modena AVIA PERVIA - in latino ’rendi facile il difficile’.