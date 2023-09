Alla scoperta del vino. Alla Cantina Divinja se ne parla con esperti

Tra i prodotti più apprezzati e riconosciuti all’estero e protagonista indiscusso del saper fare italiano, il vino è il soggetto perfetto per un racconto coinvolgente. Lapam Confartigianato organizza un evento dedicato al vino e al modo giusto di raccontarlo, per invogliare appassionati e nuovi clienti.

L’appuntamento è per oggi a partire dalle 18, presso la Cantina Divinja, in via Verdeta 1 a Sorbara. Ospite dell’evento sarà Raffaele Cumani, curatore del blog “Avvinando” di Tgcom24 e insegnante di digital communication, media strategy e comunicazione dell’enogastronomia. L’incontro sarà moderato dal giornalista Marco Pederzoli.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire un punto di vista su come approcciare il racconto del vino nel modo giusto: un aspetto che, grazie al digitale, è oggi alla portata anche dei piccoli produttori locali.

Come emerge dai dati elaborati dall’ufficio studi Lapam Confartigianato, sono 1.190 le imprese attive in provincia di Modena dedite alla coltivazione di uva.

Sono 17 invece, le aziende modenesi presenti con svariate cantine sul territorio, che producono vini da tavola e spumante. Per il 2023, le stime parlano di 1.613mila quintali di uva da vino prodotta a Modena, con una resa per ettaro di vigneto di 200 quintali di uva, tra le più elevate d’Italia. L’evento è gratuito previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.