Alla scoperta della Via Romea Germanica Imperiale Per 2mila anni percorsa da mercanti e pellegrini

Il sogno di ogni studente, lo sappiamo tutti, è non andare a scuola. Tuttavia, a volte, andarci diventa davvero incredibilmente piacevole. Noi alunni di Pavullo, infatti, abbiamo la fortuna di abitare lungo una delle strade più importanti d’Europa in epoca medievale: la Via Romea Germanica Imperiale. Romea si riferisce al punto d’arrivo: Roma; Germanica si riferisce al punto di partenza: la Germania; Imperiale si riferisce al fatto che fu utilizzata da più di sessanta imperatori. La strada infatti collegava il cuore dell’impero con il centro della cristianità. Inoltre gli imperatori dovevano raggiungere Roma per farsi incoronare dal Papa. Per oltre duemila anni hanno percorso la via moltissimi personaggi famosi e interi popoli: gli Etruschi, Annibale e i Cartaginesi, i popoli germanici che invasero l’impero romano, San Francesco, Matilde di Canossa, Federico II, Napoleone e molti altri tra poeti, scrittori e artisti. Ma soprattutto la strada era utilizzata da mercanti, eserciti e pellegrini diretti a Roma, in particolare durante gli Anni Santi. Il progetto a cui abbiamo partecipato ’A caccia di Tesori lungo la Via Romea’ si è svolto in collaborazione con l’associazione di promozione culturale ’Via Romea Germanica Imperiale’ e durante le uscite siamo stati accompagnati dal suo presidente Dario Bondi e da alcuni soci, che ringraziamo in modo particolare. L’attività ha coinvolto tre classi prime del nostro istituto: 1ªA, 1ªD, 1ªH e ogni classe ha svolto tre uscite. La prima a tema storico-artistico, la seconda a tema scientifico- naturalistico e la terza legata alle tradizioni e ai prodotti gastronomici tipici. Le uscite hanno interessato l’intero territorio di Pavullo che si è rivelato ricchissimo da ognuno di questi punti di vista.

Classe 1°H